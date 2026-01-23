FC Inter 1908
Lautaro, rendimento impressionante contro le neopromosse. Pronto l’aggancio ad Altobelli

Il capitano dell'Inter contro il Pisa ha un'altra occasione per aumentare ulteriormente il suo bottino in nerazzurro
Capitano e trascinatore, Lautaro Martínez continua a essere decisivo. Con 11 gol in 21 presenze nella Serie A 2025/26, l’argentino è a una sola rete dall’eguagliare il bottino dell’intero scorso campionato, quando chiuse a quota 12 in 31 gare. Contro le squadre neopromosse il suo rendimento è impressionante: 16 gol nelle ultime 20 sfide, inclusa la doppietta messa a segno contro il Pisa lo scorso 30 novembre.

Dal suo esordio in Serie A, solo Ciro Immobile ha segnato più volte il primo gol del match rispetto a Lautaro, che vanta 39 reti d’apertura, compresa l’ultima contro l’Udinese. Con 126 gol in nerazzurro nel massimo campionato, una doppietta contro il Pisa gli permetterebbe di raggiungere Alessandro Altobelli a quota 128, al quarto posto tra i migliori marcatori interisti nella storia della Serie A.

