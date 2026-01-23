Capitano e trascinatore, Lautaro Martínez continua a essere decisivo. Con 11 gol in 21 presenze nella Serie A 2025/26, l’argentino è a una sola rete dall’eguagliare il bottino dell’intero scorso campionato, quando chiuse a quota 12 in 31 gare. Contro le squadre neopromosse il suo rendimento è impressionante: 16 gol nelle ultime 20 sfide, inclusa la doppietta messa a segno contro il Pisa lo scorso 30 novembre.
Lautaro, rendimento impressionante contro le neopromosse. Pronto l’aggancio ad Altobelli
Il capitano dell'Inter contro il Pisa ha un'altra occasione per aumentare ulteriormente il suo bottino in nerazzurro
Dal suo esordio in Serie A, solo Ciro Immobile ha segnato più volte il primo gol del match rispetto a Lautaro, che vanta 39 reti d’apertura, compresa l’ultima contro l’Udinese. Con 126 gol in nerazzurro nel massimo campionato, una doppietta contro il Pisa gli permetterebbe di raggiungere Alessandro Altobelli a quota 128, al quarto posto tra i migliori marcatori interisti nella storia della Serie A.
