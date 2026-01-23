Il capitano dell'Inter contro il Pisa ha un'altra occasione per aumentare ulteriormente il suo bottino in nerazzurro

Capitano e trascinatore, Lautaro Martínez continua a essere decisivo. Con 11 gol in 21 presenze nella Serie A 2025/26, l’argentino è a una sola rete dall’eguagliare il bottino dell’intero scorso campionato, quando chiuse a quota 12 in 31 gare. Contro le squadre neopromosse il suo rendimento è impressionante: 16 gol nelle ultime 20 sfide, inclusa la doppietta messa a segno contro il Pisa lo scorso 30 novembre.