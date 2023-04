Lautaro a Inter TV: “Oggi partita importante per la classifica, dobbiamo correre. Tifosi…”

L' Inter affronta la Lazio a San Siro e deve sfoderare una prestazione efficace in ottica quarto posto. Ne ha parlato anche Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV, ribadendo l'assoluta urgenza di conquistare tre punti: "Oggi sarà una partita molto importante per quel che riguarda la classifica. Siamo indietro e dobbiamo correre. Questi tre punti saranno fondamentali".

"Tifosi vicini? Abbiamo bisogno di tutti e anche loro devono spingere. Anche negli anni scorsi hanno spinto tantissimo. Questo è importante per la squadra", ha ricordato Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha spesso sottolineato la vicinanza del popolo nerazzurro alla squadra: non solo nel corso di questa stagione, ma in tutti gli anni in cui il Toro ha vestito la maglia nerazzurra. Anche oggi San Siro si farà trovare pronto.