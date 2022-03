Lautaro a Inter TV: “Gol servito per un paio di minuti. Abbiamo lottato, ora voltare pagina”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV: "Sicuramente andiamo via di qua a testa alta, ma volevamo passare il turno. Era questo il nostro obiettivo. Per un dettaglio non siamo andati avanti. Gol? Non serviva a niente, è servito per un paio di minuti poi quando siamo rimasti in dieci è stato difficile. Abbiamo lottato, messo il cuore, personalità. Siamo contenti, dobbiamo cercare di migliorare e cercare di essere più attenti. Dobbiamo cercare di migliorare in alcuni aspetti abbiamo dato tutto e siamo contenti per questo. Sicuramente dobbiamo voltare pagina subito, recuperare energie mentali per affrontare una partita durissima. E pensare anche alla Coppa Italia, vogliamo arrivare più in alto possibile in queste due competizioni".