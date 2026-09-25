La foto postata sui social da Lautaro Martinez

Lautaro Martinez era presente al 'Cilindro' di Avellaneda per sostenere il Racing nel derby contro l'Independiente, valido per la decima giornata del Torneo di Clausura 2026. L'attaccante dell'Inter, intercettato dalla ESPN ha parlato del ritiro di Lionel Messi dalla nazionale argentina e ha affermato che "l'eredità che ha lasciato rimane".

"Tutti i ragazzi che abbiamo aggiunto e i nuovi arrivati, dobbiamo ricominciare da zero come in ogni processo. Ci sono molti giovani giocatori importanti e interessanti. Ci sono ragazzi che stanno emergendo, che hanno già giocato in due Mondiali, l'importante è continuare l'eredità lasciata da Leo, Otamendi e Ángel (Di María). Quindi dobbiamo continuare a divertirci. Sarà un percorso importante per noi. Daremo sempre il massimo per la nazionale".

(ESPN)