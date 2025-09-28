Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato i numeri impressionanti di Lautaro Martinez con la maglia dell'Inter: "I numeri di Lautaro sono impressionanti. Abbiamo voluto capire quanti gol decisivi segna, per capire la sua importanza. Lautaro ha giocato almeno 15 minuti 222 partite, da titolare 189, ha segnato 115 gol, e ha portato 136 punti all'Inter con gol e assist. Il che vuol dire che, in un campionato, Lautaro porta 20 punti di media, che sono tantissimi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Lautaro, numeri allucinanti: 96 gol ‘utili’ su 115, vale 20 punti da solo. “Non ho mai…”
ultimora
Sky – Lautaro, numeri allucinanti: 96 gol ‘utili’ su 115, vale 20 punti da solo. “Non ho mai…”
L'attaccante argentino continua ad essere fondamentale per i destini dell'Inter: le statistiche non mentono
117 gol, 15 doppiette, 3 triplette o più, 33 primi gol. I gol "utili", quelli che spostano in maniera definitiva il punteggio, sono 96 su 115. Io non so se c'è stato un altro attaccante così decisivo. Probabilmente sì, ma io numeri così non li avevo mai visti. E pensa che ogni tanto che dice che lautaro si prende delle pause...".
© RIPRODUZIONE RISERVATA