Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato i numeri impressionanti di Lautaro Martinez con la maglia dell'Inter: "I numeri di Lautaro sono impressionanti. Abbiamo voluto capire quanti gol decisivi segna, per capire la sua importanza. Lautaro ha giocato almeno 15 minuti 222 partite, da titolare 189, ha segnato 115 gol, e ha portato 136 punti all'Inter con gol e assist. Il che vuol dire che, in un campionato, Lautaro porta 20 punti di media, che sono tantissimi.