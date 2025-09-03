Lautaro ritrova l’Argentina e il sorriso: scatto con la Coppa del Mondo

Smaltita la delusione per la prima sconfitta della stagione con la sua Inter, Lautaro Martinez ha ritrovato la sua Argentina. Il giocatore nerazzurro ha postato oggi le foto dell'allenamento insieme ai suoi compagni di Nazionale. Insieme affronteranno nei prossimi giorni due gare, quella contro il Venezuela del 5 settembre all'una e mezza italiane e quella contro e quella contro l'Ecuador il 10 (il 13 l'Inter gioca a Torino contro la Juve.ndr) settembre quando in Italia saranno l'una.