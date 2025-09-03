Smaltita la delusione per la prima sconfitta della stagione con la sua Inter, Lautaro Martinez ha ritrovato la sua Argentina. Il giocatore nerazzurro ha postato oggi le foto dell'allenamento insieme ai suoi compagni di Nazionale. Insieme affronteranno nei prossimi giorni due gare, quella contro il Venezuela del 5 settembre all'una e mezza italiane e quella contro e quella contro l'Ecuador il 10 (il 13 l'Inter gioca a Torino contro la Juve.ndr) settembre quando in Italia saranno l'una.
Lautaro ritrova l’Argentina e il sorriso: scatto con la Coppa del Mondo
Il capitano dell'Inter ha posato in uno scatto di Instagram con il trofeo vinto con la Nazionale nel 2022
Nelle scorse ore, il capitano dell'Inter ha quindi ritrovato la sua Nazionale e un piccolo semplice cimelio tra gli uffici del ritiro della Federazione... La Coppa del Mondo che ha conquistato con l'Argentina nel 2022 in Qatar. La sua faccia sorridente e soddisfatta a sottolineare il suo dolce ricordo.
