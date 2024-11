I numeri non sempre raccontano tutto, ma quando si parla di Lautaro Martinez arrivano in soccorso per spiegare tanto. I numeri, appunto, raccontano di Lautaro che dopo dodici giornata fatica a trovare la via del gol. Fin qui sono sei le reti segnate dall'attaccante: 5 in campionato e una in Champions contro la Stella Rossa. La passata stagione i gol segnati dal Toro dopo dodici giornate furono addirittura 11, 2 in Champions League. Lautaro in due anni non si è praticamente mai fermato, aver saltato per intero la preparazione di certo ha influito sulle prestazione dell'argentino, uno che in campo non si risparmia mai. "Ho giocato 90 minuti col Venezia, più gioco meglio sto", sono state le sue dichiarazioni al termine della gara vinta con l'Arsenal. In verità Lautaro è apparso stanco contro il Napoli.