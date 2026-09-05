Con la doppietta realizzata contro il Napoli, l'attaccante argentino scavala Nyers e mette nel mirino Lorenzi

Fabio Alampi
vitiello inter Napoli (1)

FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6

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Lautaro Martinez continua la sua scalata nella storia dei migliori bomber dell'Inter. L'attaccante argentino, grazie alla doppietta realizzata contro il Napoli, è salito a quota 134 gol in Serie A con la maglia nerazzurra, diventando così il terzo miglior marcatore interista nel massimo campionato.

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Scavalcato Istvan Nyers, fermo a 133: davanti al Toro ci sono ora solamente Benito Lorenzi, 138 centri, e Giuseppe Meazza, primo con 198 reti.

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