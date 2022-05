Lautaro: “Volevo segnare, lo volevo tanto. Ci siamo meritati questa Coppa, ora dobbiamo…”

Le parole dell'attaccante argentino ai microfoni di Inter TV

Le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV: "Ero così dalla partita con l'Empoli. Stiamo lottando per questa coppa. Oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro e ci siamo meritati questa coppa. Per questi tifosi, per lo staff e perché lavoriamo da inizio anno per raggiungere questi obiettivi. Lavoriamo per questo, per portare sempre l'Inter in alto. Adesso dobbiamo festeggiare e già domani pensare a chi c'è davanti e alle gare di campionato che rimangono. Sarà una spinta importante di fiducia e di voglia. Dobbiamo preparare bene le prossime partite e recuperare le energie. Festeggiare e pensare a quello che viene. La felicità compensa la rabbia di non aver segnato? Volevo segnare, lo volevo tanto. L'importante è che l'Inter vinca e che do una mano alla squadra. Sono molto felice di aver vinto un'altra Coppa con questa società. E' molto importante per me, per quello che significa per la mia famiglia e per tutti noi".