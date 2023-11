Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Inter celebra l'evento con un post sui social

In campo succede ogni partita.

Prenditi un attimo e rifletti. In campo può succedere. Fuori no. E non dovrebbe mai.