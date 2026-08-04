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L'edizione odierna del Corriere della Sera prende in considerazione anche la clamorosa ipotesi di una prossima cessione dell'Inter da parte di Oaktree, ormai entrata nel terzo anno alla guida del club nerazzurro.

Si legge sul quotidiano:

"Lo snodo è importante per Oaktree, entrata ormai nel terzo anno di gestione diretta e presto potrebbe esplorare l’orizzonte di vendita del club. Il prodotto Inter va valorizzato, in Italia, in Europa e già che ci siamo anche in Australia".

(Fonte: Corriere della Sera)