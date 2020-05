Longhi: “Conte non è disposto a lasciar partire Lautaro. Su Tonali e la sfida Inter-Juve…”

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato a SportMediaset del mercato dell’Inter: “Tonali? La Juventus non è in condizioni floride dal punto di vista economico. Invece l’Inter, con la gran cassa a livello economico che può fare può avere una sorta di vantaggio. Lautaro Martinez al Barcellona? Conte non vuole disfarsi di Lautaro. Se il ragazzo, di fronte a 111 milioni di euro, decide e la sua volontà è quella di andare a Barcellona è chiaro che non puoi farci niente. Però Conte di fronte ad altre trattative a una cifra inferiore non è affatto disposto a lasciarlo partire”.