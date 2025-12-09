Era ai box dall'estate, il 14 agosto si era fatto male in amichevole contro l'Olympiakos. Fermo per mesi per recupare dall'infortunio, Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni del Napoli. L'ex nerazzurro, che in questi mesi ha subito anche il lutto della scomparsa del padre, sta per tornare a disposizione di Contetanto che vari siti specializzati di calciomercato si chiedono che ne sarà di Lucca con il ruo rientro.
Napoli, Lukaku torna ad allenarsi in gruppo dopo tre mesi out. Il rientro…
L'ex Inter tornerà a disposizione di Conte nelle prossi,e gare. Intanto si è allenato con la squadra in vista della gara col Benfica
L'attaccante italiano potrebbe addirittura lasciare a gennaio la squadra partenopea, con Milan e Roma alla finestra, come spiega Skysport. Il belga si è allenato questa mattina a Castel Volturno nella rifinitura della gara di Champions che si giocherà in Portogallo con il Benfica. Il ritorno in campo per l'ex giocatore nerazzurro è previsto nella gara con l'Udinese o comunque per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan.
