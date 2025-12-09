Napoli, Lukaku torna ad allenarsi in gruppo dopo tre mesi out. Il rientro…

Era ai box dall'estate, il 14 agosto si era fatto male in amichevole contro l'Olympiakos. Fermo per mesi per recupare dall'infortunio, Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni del Napoli. L'ex nerazzurro, che in questi mesi ha subito anche il lutto della scomparsa del padre, sta per tornare a disposizione di Contetanto che vari siti specializzati di calciomercato si chiedono che ne sarà di Lucca con il ruo rientro.