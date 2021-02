Magnini: “Vivrò un derby anche in casa. Sono interista da generazioni, mia figlia…”

Il nuotatore è intervenuto nel pre partita di Inter TV per raccontare il suo derby speciale in casa: lui interista, la compagna Giorgia Palmas invece milanista.

Il derby è un momento speciale in casa Magnini-Palmas. Il nuotatore è tifoso nerazzurro mentre la compagna tifa Milan: "Il derby lo vivo in casa. Io interista da generazioni, Giorgia milanista. Spero di poter esultare per una bella vittoria dell'Inter. Mia figlia? Sarà una bella botta. Abbiamo entrambe le maglie. Sarà difficile. Spingerò per farla diventare una grande interista. Basta che non scelga qualche altra squadra".