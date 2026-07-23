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"Con Maldini e Leonardo c'è una condivisione totale: loro non faranno mai qualcosa non condivisa da me e viceversa. C'è da recuperare un gap evidente sotto gli occhi di tutti. Io parlo di 6 anni perché c'è l'Europeo in casa, Paolo di 8/10". Lo dice il presidente della Figc, Giovanni Malagò, dopo l'incontro in Lega con i club di Serie A.

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"Tante le incombenze in cui mi sono dovuto imbattere, tra cui quello della scadenza del dossier Europei 2032 che scade il 31 luglio e che coinvolge anche diverse società presenti in Lega. Chi mi ha preceduto ha pensato fosse il caso di responsabilizzarsi sulla scelta del nuovo commissario tecnico, io invece sono andato alla ricerca di Paolo e Leo con cui ci saranno tutta una serie di scelte. So che quella del commissario tecnico è quella che ha più appeal, ma ci sono anche altri ruoli da individuare".

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Malagò svela anche i retroscena di come ha convinto Maldini e Leonardo a sposare il progetto azzurro: "Sono un discreto persuasore. Da parte loro non c'è stata nessuna richiesta di premi e bonus perché sono dei vincenti".