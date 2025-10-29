FC Inter 1908
Palmeri: “Rigore netto su Esposito, ma come fa a non darlo! E non raccontate questa palla”

Comuzzo abbatte letteralmente Esposito in area di rigore disinteressandosi di un pallone che stava spiovendo e tirandolo giù con un braccio intorno al collo
Marco Astori
Marco Astori 

Rigore solare non concesso all'Inter contro la Fiorentina: Comuzzo abbatte letteralmente Esposito in area di rigore disinteressandosi di un pallone che stava spiovendo e tirandolo giù con un braccio intorno al collo.

Tancredi Palmeri, nel definirlo un rigore netto, ha scritto su X: "Ma come ha fatto a non darlo Sozza, e soprattutto come ha fatto non darlo il Var. Per piacere non venite a raccontare la palla dell’ “arbitro ha visto”".

