Rigore solare non concesso all'Inter contro la Fiorentina: Comuzzo abbatte letteralmente Esposito in area di rigore disinteressandosi di un pallone che stava spiovendo e tirandolo giù con un braccio intorno al collo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Palmeri: “Rigore netto su Esposito, ma come fa a non darlo! E non raccontate questa palla”
ultimora
Palmeri: “Rigore netto su Esposito, ma come fa a non darlo! E non raccontate questa palla”
Comuzzo abbatte letteralmente Esposito in area di rigore disinteressandosi di un pallone che stava spiovendo e tirandolo giù con un braccio intorno al collo
Tancredi Palmeri, nel definirlo un rigore netto, ha scritto su X: "Ma come ha fatto a non darlo Sozza, e soprattutto come ha fatto non darlo il Var. Per piacere non venite a raccontare la palla dell’ “arbitro ha visto”".
© RIPRODUZIONE RISERVATA