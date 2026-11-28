La crisi del Manchester United sembra non avere fine. Neanche l'arrivo in panchina di Mauricio Pochettino è riuscito, per il momento, a invertire la rotta dei Red Devils, protagonisti di un avvio di stagione disastroso in Premier League.

Dopo il 4-0 incassato ad Anfield contro il Liverpool, lo United ha subito un'altra pesantissima sconfitta con lo stesso risultato, questa volta davanti ai propri tifosi. Il Brentford ha espugnato Old Trafford con un clamoroso 4-0, rovinando il debutto casalingo del tecnico argentino.

A indirizzare la partita è stata la doppietta di Callum Wilson, a segno al 19' e al 32'. Nel finale sono arrivate anche le reti di Kristoffer Ajer (82') e Kevin Schade (91'), che hanno reso ancora più pesante il passivo per i padroni di casa.

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Manchester United, ora c'è il rischio dell'ultimo posto

A rendere ancora più clamorosa la situazione è la classifica della Premier League., frutto di una vittoria, cinque pareggi e sei sconfitte, con 14 gol realizzati e ben 27 subiti.

I Red Devils non vincono in campionato dal 30 agosto, quando superarono l'Ipswich Town per 5-2.

Ma il peggio potrebbe ancora arrivare. In caso di vittoria del Crystal Palace contro l'Hull City, nella sfida in programma domenica 29 novembre, il Manchester United precipiterebbe all'ultimo posto in solitaria in Premier League.

Per Pochettino, dunque, un inizio da incubo: otto gol subiti e nessuno segnato nelle sue prime due partite di campionato, intervallate dal pareggio per 2-2 contro lo Sporting in Champions League.