Mancini: “Ibra un mostro, ma molto calmo. Adriano? Avesse pensato di più allo sport…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Ibrahimovic? Alto, forte, intelligente e con una qualità tecnica assurda. Un giocatore completo"

Intervenuto ai microfoni di ESPN Brasile, Amantino Mancini, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così dei suoi due ex compagni Adriano e Zlatan Ibrahimovic: "Ho giocato con Adriano per l'Inter e per la nazionale brasiliana. È stato un privilegio poter giocare durante la mia carriera al fianco di tante stelle che hanno fatto la differenza nel calcio. Sono stato fortunato in questo senso. Se fosse stato più attento e concentrato sullo sport, Adriano avrebbe avuto una vita molto lunga nel calcio.