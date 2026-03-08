FC Inter 1908
ultimora

Mani Ricci, Biasin durissimo: “Giusto ricordare che l’Inter per tocco simile ha perso uno scudetto”

Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"L’errore della squadra arbitrale non cambia il giudizio sulla (pessima) prestazione dell’Inter, ma è giusto ricordare che per un tocco di mano del tutto simile i nerazzurri, l’anno passato, hanno perso uno scudetto".

Questo il commento di Fabrizio Biasin, giornalista, sul suo profilo X, in merito al nettissimo calcio di rigore non assegnato all'Inter per fallo di mano evidente di Ricci nel finale di gara.

