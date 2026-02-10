Luca Marchegiani, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo: "Per Muric ho una stima pazzesca, con l'Inter malissimo: loro avevano preparato gli angoli sul primo palo, lui non è in posizione corretta, è troppo vicino al primo palo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Marchegiani: “Stimo Muric, ma con l’Inter malissimo! E non è in posizione giusta quando…”
ultimora
Marchegiani: “Stimo Muric, ma con l’Inter malissimo! E non è in posizione giusta quando…”
Luca Marchegiani, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo
Sul gol di Bisseck va quasi a fare la lotta con l'avversario e poi si accorge che la palla gli passa sopra. Con la Juve? Sarà una bella partita. Il pareggio di ieri in funzione di sabato è stato molto importante per la Juve: come classifica non cambia campo, ma la percezione della forza di squadra rimane".
© RIPRODUZIONE RISERVATA