Marcolin: “Ecco il messaggio che la Juventus manda all’Inter: la squadra di Allegri…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Juventus contro il Cagliari per 2-1 che regala momentaneamente il primo posto ai bianconeri, Dario Marcolin ha parlato così del match ma anche in vista di Juve-Inter:

"Oggi si è vista una Juve solida, una Juventus che c'è, sono ben 5 le vittorie consecutive e la squadra di Allegri regala poco agli avversari. Ora c'è Juventus-Inter? La Juve proverà a fare lo scatto in più contro l'Inter ma quello di oggi è un messaggio che la Juventus manda all'Inter. Sono due filosofie diverse, la rosa dell'Inter è più profonda e Inzaghi può cambiare di più di Allegri. L'Inter è la miglior difesa del campionato ma anche la Juventus è granitica, in gara secca non so cosa potrebbe succedere"