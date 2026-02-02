FC Inter 1908
A Dazn, Andrea Stramaccioni ha fatto il podio degli allenatori della Serie A: non c'è Allegri, ecco i primi tre posti
Matteo Pifferi Redattore 

A Dazn, Andrea Stramaccioni ha fatto il podio degli allenatori della Serie A ora che si entra nel vivo della stagione:

"Specifichiamo che è sul rendimento e non sul valore assoluto, la medaglia di bronzo lo do a Gasperini, tra le iniziali difficoltà di mercato e di organico, ha dato identità alla Roma, l'ha tenuta viva fino ad oggi. L'argento è per Spalletti, nelle 20 partite con la Juventus ha dato identità alla squadra e gioca bene.

Il primo non può che essere Chivu per il suo modo di prendere in mano un'Inter molto giù e ha ricostruito un gruppo unito. Gioca un grande calcio, ha tanti giocatori valorizzati, Zielinski, Esposito e Bonny.

La cosa che colpisce dell'Inter è che ha guadagnato la vetta della classifica con le performance con le squadre della parte destra. E Dimarco e Zielinski sono i giocatori davvero rigenerati da Chivu"

