Marco Astori Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 21:02)

Nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha analizzato così il pareggio di domenica sera tra Inter e Napoli: "Pensate quanto sposta McTominay. Il gol del 2-2 è stato un miracolo in movimento. Le statistiche nel calcio, intesa come gol e assist, sono determinanti. A Barella probabilmente sono state accostate qualità in termini di rifinitura e reti superiori alle aspettative.

L’Inter avrebbe bisogno di un Matthaus e, in assoluto, dovrebbe crescere a centrocampo. Inter-Napoli è stato uno spettacolo calcistico puro. Una partita meravigliosa. Il Napoli continua a stupirmi: anche senza Neres, Elmas è stato determinante. Ogni domenica scopre un giocatore che sa essere fondamentale. Hojlund è un calciatore generoso come Vardy, che trovo commovente: stressano le difese avversarie in modo determinante.

Nel finale non credo che l’Inter abbia peccato di inesperienza, è stata più bravura del Napoli, con la giocata da sparviero di Lang e quella di Politano. Poi se mi chiedete se l’Inter avrebbe dovuto portarla a casa vi rispondo di sì, ma il Napoli ha risorse incredibili. Secondo me pagheranno le due giornate di squalifica di Conte quasi quanto l’assenza di Anguissa. E' un valore aggiunto totale a bordocampo".