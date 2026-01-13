Parma Today svela un particolare retroscena riguardante l'argentino: "Oltre al gol, nella gara con i salentini è riuscito a calciare in porta due volte. Sembrava dovesse essere una gara sulla falsa riga di quella che aveva giocato tre giorni fa contro l'Inter. Al termine della quale, Mateo era uscito sconsolato. Il giovedì, al ritrovo a Collecchio, aveva spiegato a Cuesta come quella notte fu la più difficile da quando è arrivato in Italia. Il perché è presto detto: ha duellato con Akanji che non gli ha concesso un centimetro e lo aveva reso totalmente innocuo, annullandolo per 75'. Il giorno dopo aveva però detto che, da quella battaglia nella quale era uscito nettamente sconfitto, l'argentino nato a Valencia aveva imparato tantissimo".