In studio a Sky Sport, il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato anche della corsa scudetto in Serie A. Ecco il suo pensiero in merito:

“La Juve in griglia per lo scudetto io la metto dietro all’Inter. I nerazzurri per me sono nettamente avanti rispetto agli altri ancora”. L'Inter oggi ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez.