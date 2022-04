Inter Women, Marinelli: “Ultime tre partite fondamentali per il nostro cammino”

L'attaccante nerazzurra ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del finale di stagione: "Non vediamo l'ora di giocare"

Dopo la sosta per la Nazionale, le nerazzurre tornano al completo per la settimana di allenamenti precedente alla sfida di sabato 23 aprile contro l'Hellas Verona. Al termine dell'allenamento odierno, Gloria Marinelli ha raccontato ai microfoni del Club come si stanno preparando le nerazzurre in vista dei prossimi impegni: "Questi giorni sono stati intensi e impegnativi perchè ci siamo allenate tanto, come è giusto che sia: lo stiamo facendo per prepararci al meglio per le ultime tre partite della stagione che potrebbero essere fondamentali per il nostro cammino".