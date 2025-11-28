I cambi sono peggiorativi rispetto a quelli di Simeone. Perché entra Frattesi? Mistero. Perché esce Bonny che sta giocano bene? Cambi che vanno contro l'andamento della partita. Poca concentrazione, non vorrei che il gruppo Inter si stia un po' sfilacciando. Vedo giocatori che non percepiscono il pericolo, altri sbiaditi come Calhanoglu. Il caso Carlos Augusto è abbastanza clamoroso e non tiro in ballo solamente Ausilio che completamente sbagliato l'acquisto a destra, ma anche Chivu che mette un giocatore chiaramente in difficoltà, seconda partita di fila. L'Inter vincerà facilmente a Pisa, ma poi ci sono Como e Arsenal e lì tireremo un po' le somme. Qual è il giudizio che daremo a Chivu? Ora in corsa su tutto, ma ci sono delle smagliature che potrebbero rappresentare un allarme. Chivu non riesce a risolvere il problema degli scontri diretti cosa che riguarda i giocatori, quelli vecchi che erano a Monaco".