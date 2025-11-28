FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pastore: “Cambi Inter peggiorativi, perché entra Frattesi? Caso Carlos Augusto clamoroso”

ultimora

Pastore: “Cambi Inter peggiorativi, perché entra Frattesi? Caso Carlos Augusto clamoroso”

Pastore: “Cambi Inter peggiorativi, perché entra Frattesi? Caso Carlos Augusto clamoroso” - immagine 1
Il giornalista Giuseppe Pastore durante il podcast L'ascia Raddoppia di Cronache di Spogliatoio ha parlato dei problemi dell'Inter di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Giuseppe Pastore durante il podcast L'ascia Raddoppia di Cronache di Spogliatoio ha parlato dei problemi dell'Inter di Chivu

"Vedo un'Inter che continua a non gestire i finali, a non gestire le proprie emozioni. Squadra che diventa spaventata di quello che può succedere. Non è una cosa casuale, la sfortuna non è accettabile. Inter fortunata col Verona, anche con la Lazio. Sfortunata nel primo tempo del derby ma fortunata col rigore. La sfortuna è un alibi che i grandi allenatori non usano mai, infatti non l'ha nemmeno calcata. C'è un tema che riguarda la percezione del pericolo: ci sono tanti difensori in più rispetto all'Atletico sul corner, marcano in maniera distratta. La partita in trasferta, ti va benissimo anche il pareggio, questa squadra dovrebbe possedere tutte le armi per gestire un risultato che va bene anche all'Atletico.

LEGGI ANCHE

Pastore: “Cambi Inter peggiorativi, perché entra Frattesi? Caso Carlos Augusto clamoroso”- immagine 2

I cambi sono peggiorativi rispetto a quelli di Simeone. Perché entra Frattesi? Mistero. Perché esce Bonny che sta giocano bene? Cambi che vanno contro l'andamento della partita. Poca concentrazione, non vorrei che il gruppo Inter si stia un po' sfilacciando. Vedo giocatori che non percepiscono il pericolo, altri sbiaditi come Calhanoglu. Il caso Carlos Augusto è abbastanza clamoroso e non tiro in ballo solamente Ausilio che completamente sbagliato l'acquisto a destra, ma anche Chivu che mette un giocatore chiaramente in difficoltà, seconda partita di fila. L'Inter vincerà facilmente a Pisa, ma poi ci sono Como e Arsenal e lì tireremo un po' le somme. Qual è il giudizio che daremo a Chivu? Ora in corsa su tutto, ma ci sono delle smagliature che potrebbero rappresentare un allarme. Chivu non riesce a risolvere il problema degli scontri diretti cosa che riguarda i giocatori, quelli vecchi che erano a Monaco". 

Leggi anche
Sabatini: “Non convinto dai cambi di Chivu: vi spiego perché. Esposito? Il giudizio...
Ventola: “Inter, due sconfitte positive: rode il culo perdere così ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA