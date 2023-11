Marocchino: “Juventus, ecco quale può essere un piccolo vantaggio contro l’Inter”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del derby d'Italia in programma domenica sera a Torino: "Non è detto che se giochi contro una squadra che non è alla tua altezza vinci. Anzi, puoi andare in difficoltà, perché non riesci a capire come reagirà. Questo può essere un piccolo vantaggio per la Juventus".