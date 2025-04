"L'Inter ha problemi di condizione, ma il Napoli a volte vuole gestire ma non ci riesce", dice Dossena a TMW Radio

"Rosa Bologna più ampia di quella del Napoli? Non credo. Se devo scegliere, mi tengo sempre quella del Napoli. Poi ci sono le varianti che sono gli allenatori, i singoli. Di sicuro sono molto attrezzate entrambe e meritatamente sono avanti. Il Napoli ha buttato via forse il campionato centellinando le risorse. L'Inter ha problemi di condizione, ma il Napoli a volte vuole gestire ma non ci riesce".