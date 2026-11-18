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L'Inter ha una nuova freccia sulla fascia destra. Dopo l'assenza iniziale, Djed Spence ha ritrovato la giusta condizione e si sta imponendo nella squadra di Chivu. Partito dietro, l'inglese sta ribaltando le gerarchie sulla fascia nerazzurra.

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“Quell’anima caraibica, che i nerazzurri hanno sperimentato nelle prime settimane con un po’ di stupore, sta curiosamente diventando un punto di forza: Djed Spence, inglese di Peckham, sud di Londra, ma con radici di famiglia piantate a Saint Mary, Giamaica, sta ribaltando il tavolo nerazzurro con la stessa leggerezza che all’inizio faceva preoccupare. L’esterno britannico con il mito di Bob Marley ha il sorriso costante e non la bava di un Lautaro, ma ha pure forza fisica e talento per dominare sulla fascia nerazzurra: da quando ha iniziato a prendersi una stabile titolarità, ha convinto tutti che quei 30 milioni siano stati spesi bene. Nel dettaglio, il pagamento è diviso in tre rate uguali da circa 10 milioni, si proseguirà a versare sia nel 2027 che nel 2028, più altri cinque di bonus legati agli scudetti, alle qualificazioni e ai risultati in Champions, quasi tutti subordinati alla partecipazione ad almeno metà delle partite”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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“Nel trio di inglesi, Spence ha battuto i connazionali e non era scontato all’inizio: ha aspettato per cominciare a correre davvero a differenza di Jones e Stones, ora entrambi rientrati per la causa. Per Djed il ritardo iniziale nella preparazione e una squadra già costruita con un nuovo modulo hanno complicato il quadro. Ma ogni diffidenza iniziale è superata e Djed può definirsi ormai il titolare di Chivu: sorpassato il buon Diouf, che con Zizou trasloca ormai stabilmente a sinistra, mentre Luis Henrique, che avrebbe dovuto approfittare dell’attesa, vede restringersi pericolosamente lo spazio, con lo spettro del mercato di gennaio all’orizzonte. Il passaggio più evidente per Spence è stato a Rotterdam, dove ha ricevuto con stupore il premio di migliore in campo che l’Uefa gli ha messo in mano. Poi contro il Como ha elargito a Pio un altro assist, a testimonianza del filo teso con il centravantone rampante: sulla loro connection l’Inter promette di raccogliere altre reti. Giorno dopo giorno, anche Barella sul centrodestra di centrocampo si sta adattando ai suoi movimenti, diversi da quelli di Dumfries nell’ultimo quadriennio. In fondo, è solo questione di adattamento, tempo e pazienza”, chiude il quotidiano.