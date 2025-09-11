"Mi piace l'idea di allenare questa squadra perché è un gruppo forte, dobbiamo essere subito pronti", dice De Zerbi

Matteo Pifferi Redattore 11 settembre - 14:59

A margine della conferenza stampa di presentazione di Benjamin Pavard, anche l'allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha parlato della squadra a disposizione:

"La sconfitta contro il Lione ci ha deluso per il risultato ma non per come abbiamo giocato. Dopo di che, ho parlato con i nuovi giocatori come Aguerd e Pavard, ci sono stati 6 acquisti negli ultimi giorni. Proveremo a metterli subito in campo, sono giocatori forti e sono contento della squadra che ho a disposizione"

"Quando ci sono 12 acquisti, bisogna ripartire quasi da zero. Abbiamo poco tempo ma ci sono tanti giocatori forti e funzionali adatti all'OM. Dobbiamo fare in pochi giorni quello che si dovrebbe fare in due mesi ma la cosa non mi spaventa. Difesa a 3 o 4? Dipende ma non cambierà molto se giocassimo a 3 o a 4. Pavard può giocare in molte posizioni, al Brighton ho giocato a 4 il primo tempo e a 3 il secondo"

"Cosa mi aspetto da Pavard? Mi aspetto di vedere il giocatore che conosciamo, che porti esperienza e personalità. Voleva venire qui con tanto entusiasmo e ci rende felici che un francese conosca i valori che l'OM rappresenta. Mi piace l'idea di allenare questa squadra perché è un gruppo forte, dobbiamo essere subito pronti"

(RMC Sport)