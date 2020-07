Martorelli sulle milanesi: “Inter, Eriksen va aspettato. Ibra? Senza rispetto per Rangnick”

Giocondo Martorelli, agente di lunga esperienza, ha parlato di Inter e Milan nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di TMW: “E’ chiaro che ci si aspettava di più dalla squadra nerazzurra che era stata costruita per essere l’antagonista della Juve. Le cose, guardando la classifica, non sono andate secondo le aspettative. Aspettiamo le prossime sette gare e valuteremo fino in fondo, ben sapendo che c’è ancora l’Europa League. Tutti chiaramente aspettavamo una squadra che potesse essere la rivale numero uno per la Juve”.

C’è anche il caso Eriksen

“Conte ha cambiato anche sistema di gioco per metterlo nelle migliori condizioni. Ma è arrivato a gennaio e poi c’è stato il problema del lockdown, va aspettato anche se ad ora non ha dato quel che ci si aspettava”.

Ibra e le sue parole su Rangnick: che ne pensa?

“Non condivido e non accetto queste parole. Serve rispetto per un allenatore e credo che dopo questo dichiarazioni non ci siano i presupposti per continuare al Milan. Non si parla così. Capisco che Rangnick non sia Mou o Ancelotti però è sempre un professionista serio da rispettare. Stimo molto Pioli, sta facendo benissimo e avrebbe meritato di continuare la sua avventura rossonera. Alla prima occasione siederà su una panchina importante”.