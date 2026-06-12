"Chivu? Dico una cosa: tutti voi che non ci credevate e dicevate che la società tornava indietro e non pianificava… Cristian aveva salvato il Parma l’anno scorso, poi ha fatto un percorso nelle giovanili, ha vinto uno scudetto in Primavera, si è fatto conoscere dalla società.

Inzaghi ha scelto di andare altrove e Chivu si è visto nei festeggiamenti per lo scudetto, sembrava ancora un ragazzo, un giocatore. Ha fatto la differenza quello dopo la finale di Champions persa 5-0. Devi essere psicologo e amico, la qualità dell’Inter la sapeva. È la più forte da 4 o 5 anni e Cristian lo sapeva”.