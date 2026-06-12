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Minoliti: “Carnevali è il dirigente più simile a Marotta, per la Juventus è…”
Intervenuto negli studi di Sportitalia, Nino Minoliti, giornalista, ha commentato così la scelta della Juventus di puntare su Giovanni Carnevali al posto di Comolli in qualità di AD dei bianconeri:
"Secondo me è veramente il miglior acquisto che la Juventus potesse fare in questo momento ed è anche una sorta di ammissione di colpa. La Juve, alla fine di questo cerchio, va a prendere il manager che è più simile a Marotta che la Juve aveva allontanato sul finire dell'era di Andrea Agnelli e adesso si rivolge a Carnevali, che è anche un grandissimo amico di Marotta. Anche per una questione anagrafica, si può dire che Giovanni Carnevali abbia imparato molto da Marotta, così come Marotta ha imparato molto da Galliani.
Io vedo una continuità tra questi grandi manager che hanno segnato le stagioni più felici dei nostri club e, per Carnevali, di una realtà di provincia che si è costruita una sua solidità anche grazie ad un contributo della famiglia Squinzi che è un caso più unico che raro nel nostro calcio. Carnevali rappresenta anche lo stile Juventus, rivedo in questo un tornare ad un certo stile Juve che negli ultimi tempi si era un po' perso"
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