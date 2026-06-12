Minoliti: “Carnevali è il dirigente più simile a Marotta, per la Juventus è…”

"Secondo me è veramente il miglior acquisto che la Juventus potesse fare in questo momento ed è anche una sorta di ammissione di colpa. La Juve, alla fine di questo cerchio, va a prendere il manager che è più simile a Marotta che la Juve aveva allontanato sul finire dell'era di Andrea Agnelli e adesso si rivolge a Carnevali, che è anche un grandissimo amico di Marotta. Anche per una questione anagrafica, si può dire che Giovanni Carnevali abbia imparato molto da Marotta, così come Marotta ha imparato molto da Galliani.