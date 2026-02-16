FC Inter 1908
Intervenuto negli studi di Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha commentato così le dichiarazioni di Cristian Chivu
Marco Astori
Intervenuto negli studi di Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha commentato così le dichiarazioni di Cristian Chivu dopo il derby d'Italia: "Io posso dire che avrei voluto parlare di calcio ma non sono mica scemo. Dico che Chivu è la persona che mi ha deluso tantissimo: l'arbitro può sbagliare e il calciatore può simulare. Ma l'allenatore io lo stavo seguendo: i suoi sermoni degli ultimi mesi mi sono piaciuti tantissimo e aveva un'occasione storica, quella di dare senso a quelle parole e dire che Bastoni ha simulato e sbagliato e non si fa.

Invece parla male di Kalulu dicendo che deve tenere le mani a posto: mi sono cadute le braccia a sentire quelle cose. Lo seguivo e dicevo "cazzo, finalmente un allenatore che finalmente parla di sport". A me è dispiaciuto che era l'occasione per dire "abbiamo sbagliato": neanche stavolta siamo riusciti a farlo". Il calciatore io lo capisco, è l'allenatore che a mente fredda che non racconta questa storia: è incredibile.

Non c'è però in questa storia: era un'occasione per far vedere che la cultura sportiva sua personale cozzava con tutto il resto del campionato. Non c'è allenatore che riesce a dire "siamo stati fortunati e chiediamo scusa": quando capita contro fa tutto schifo. Lui ha rotto le scatole per due mesi con sti sermoni di cultura sportiva e io lo adoravo: e non sono interista e juventino. E questo è il risultato. Io non ci sto, allora sei falso prima: è due mesi che fa il falso".

