Mauro: “Inter, l’infortunio di Arnautovic non peserà. Inzaghi straordinario perchè…”

Massimo Mauro, intervenuto ai microfoni di "Tutti Convocati" in onda su Radio 24, ha parlato del momento dell'Inter, che ha vinto anche a Empoli ma ha perso Arnautovic per infortunio: "Secondo me l'infortunio di Arnautovic non avrà un chissà che peso, perchè non è un giocatore fondamentale, la forza dell'Inter è un gruppo che segue Inzaghi, non c'è un giocatore che si risparmia, per questo Inzaghi è straordinario".