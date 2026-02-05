Il commento dell'ex calciatore sulla vittoria dei nerazzurri in Coppa Italia contro il Torino

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 00:02)

Massimo Mauro, su Mediaset, dopo il quarto di finale di Coppa Italia vinto 2-1 contro il Torino, ha detto la sua sulla prestazione dei nerazzurri e sul momento dell'Inter. «Magari ci tengono ad arrivare fino in fondo anche in questa competizione. Thuram mi è piaciuto nella gestione della palla e nel proporre gioco e ha fatto assist a Diouf. Lautaro lo vorresti sempre preservare e il giocatre più importante», ha evidenziato.

«L'Inter può permettersi in campionato di rischiare qualcosina ma spero che siano in forma per la Champions perché spero che vadano in fondo le squadre italiane che dovranno fare i play-off e quindi li deve trattare bene Chivu. La sostituzione di Thuram? Non gli darei cinque in pagella ma almeno la sufficienza. Comunque vedremo chi giocherà contro la Juve, quella è la partita. Da lì si capiranno delle cose», ha sottolineato anche.

Alibi — «Più che voglia di rivincita credo che l'Inter voglia vincere. Se non arrivi fino in fondo non puoi farlo. Una su tre speri sempre di vincerla se parliamo della scorsa stagione, un gruppo sa che se non arrivi in finale non puoi vincere. Mica scegli quale giocarti. Sono discorsi che facciamo noi, ma all'interno di un gruppo si gioca sempre per vincere. Giocare è meglio che allenarsi come ha detto Chivu. Ed è da perdenti dire faccio troppe partite. È trovare alibi. Una grande squadra non vede l'ora di giocare per tutto fino a maggio perché vuol dire che ha fatto il suo dovere. Chiaro che speri di vincere, ma partecipare a tutte le competizioni fino in fondo è il vero risultato per un gruppo», ha concluso.

(Fonte: SM)