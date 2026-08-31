Finisce domani la sessione estiva di calciomercato e, a meno di sorprese, la campagna acquisti dell'Inter può dirsi conclusa
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Finisce domani la sessione estiva di calciomercato e, a meno di sorprese, la campagna acquisti dell'Inter può dirsi conclusa. Arrivano infatti smentite su due trattative riportate nelle scorse ore.
In Germania ieri hanno parlato di Leweling dello Stoccarda - cercato anche alla Roma -, ma il profilo non risulta e a tal proposito non sono arrivate conferme.
Totalmente fantamercato invece quanto riferito da Barcellona in merito a un fantomatico scambio tra Dimarco e Balde. Anzi, il canterano presto potrebbe rinnovare dal 2027 - con opzione 2028 - al 2030, alzando l’ingaggio da 4 a 5 milioni più bonus".
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