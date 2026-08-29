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Sul mercato degli svincolati c'è un nome importante per l'attacco: quello di Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter, nonostante le tante proposte, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Getty Images

Secondo La Gazzetta dello Sport, "l'Italia è praticamente la sua seconda casa, per cui un ritorno non sarebbe improbabile, anzi. Ma le priorità di Mauro Icardi sono innanzitutto di carattere sportivo. Vorrebbe, infatti, giocare in una squadra che disputa la Champions League.

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Per questo non ha detto di sì alla Lazio e potrebbe andare allo stesso modo anche con la Fiorentina, che ha bisogno del sostituto di Kean".