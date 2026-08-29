GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Tutta la verità sulle condizioni di Djed Spence in casa Inter. Ne parla La Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in programma per la 2a giornata di Serie A.

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"Più lunga la strada davanti a Djed Spence, terzo arrivato dal Regno Unito in questa sessione di mercato che ha permesso all’Inter di elevare il proprio status. Dopo il Mondiale americano con l’Inghilterra di Tuchel, giocato da protagonista dopo essersi lasciato alle spalle un precedente problema fisico, l’ex Tottenham ha praticamente spento il motore e adesso deve rifare da zero una preparazione ad hoc. Per un esterno chiamato a coprire tutta la fascia il dispendio di energie è enorme, assieme ai rischi, e per questo Chivu non intende affrettare i tempi.

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Non sarà a Cagliari e, probabilmente, non strapperà una convocazione nemmeno contro il Napoli tra una settimana a San Siro: continuerà per un altro po’ con un preciso lavoro individuale e la reale tempistica di inserimento dipenderà dalle risposte dei prossimi allenamenti. Insomma, i tre inglesi rispondono a tre orologi diversi: se Jones è pronto all’assaggio e Stones può aumentare i giri, Spence deve ancora costruire la base di partenza. La destinazione, però, resta la stessa: aggiungere progressivamente un’anima britannica a un’Inter che Chivu vuole più intensa, verticale e aggressiva", si legge.