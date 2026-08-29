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LA QUINTA PUNTA

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Con le uscite di Yanis Massolin e Kristjan Asllani, il mercato dell'Inter può dirsi ormai quasi definitivamente completato. Il club lascia soltanto una piccola finestra aperta per un colpo low cost dalla trequarti in su con caratteristiche diverse da quelle presenti in rosa.

La Gazzetta dello Sport ha chiesto a Football Intelligence, "società specializzata in analisi ed elaborazione di big data sportivi, che nel tempo ha costruito una rete di contatti in tutta Europa e buona parte del Sud America e quotidianamente si occupa di archiviare qualsiasi dato tecnico relativo ad ogni calciatore, di stilare una lista di nomi corrispondenti alle caratteristiche che l'Inter ricerca sul mercato per il ruolo di quinto attaccante: dribbling, rapidità, incisività specialmente subentrando a partita in corso e soprattutto... costi contenuti".

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