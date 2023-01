Merk & Kremont: “Venire allo stadio e guardare l’Inter è sempre emozionante”

"Sono interista per "colpa" di mio padre, è la persona che mi ha portato la prima volta allo stadio e mi ha aperto al mondo nerazzurro - le parole di Giordano Cremona -. Ronaldo è stata la persona che più di tutti mi ha avvicinato al calcio e all'Inter, poi Adriano e Zanetti. Di questa squadra mi piace molto Bastoni, il mio "sosia", è un giocatore importante per l'Inter e la Nazionale, ci conto molto e come lui Barella". Stessa tradizionie per Federico Mercuri: "Anche per me la scintilla è scattata da mio padre, mi ha portato allo stadio per un Inter-Venezia e c'erano in campo Recoba e Ronaldo, un ricordo bellissimo. Amavo le punizioni del "Chino", poi Zanetti, un giocatore completo in campo e fuori".