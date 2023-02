Milan in CL, un insulto a Conte nel minuto di silenzio. E fischi per lui e Perisic

Ora sono al Tottenham ma il pubblico rossonero a ricordato al mister e al giocatore il loro passato da interisti

Eva A. Provenzano

A San Siro la partita tra Milane Tottenham è iniziata con il minuto di silenzio in onore delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Ma nei secondi dedicati alle vittime tra i tifosi allo stadio c'è stato chi ha interrotto il silenzio per cantare a Conte "vaffanc...".

"Due parole che sono risuonate nel Meazza nel momento meno opportuno, premesso che non esiste un momento opportuno per offendere qualcuno né in uno stadio né altrove. L'autore del grido, che non è stato inquadrato dalle telecamere, non ha fatto certo una bella figura", ha sottolineato La Gazzetta dello Sport.

Fischi al momento della lettura della formazione non solo per l'allenatore del Tottenham ma anche per Perisic, rei entrambi di avere un passato, anche vincente, nell'Inter. Il tecnico degli Spurs quando ha lasciato Milano aveva una clausola sul suo contratto: per un anno non avrebbe potuto allenare in Serie A, salvo rinunciare a parte della buonuscita. Ora si parla sempre più spesso di un possibile ritorno del mister nel nostro campionato. E chissà che qualcuno di questi fischi non debba pentirsi.

