Milan-Inter, i dati di Skysport: secondo miglior ascolto stagionale

Il derby di Milano del 2 febbraio è andato in onda su DAZN, che detiene in esclusiva la maggior parte delle partite della Lega Calcio Serie A, ma anche su Skysport. I dati parlano di 'ascolti al top' per il canale satellitare con la messa in onda di Milan-Inter. La partita è andata in onda dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K ha ottenuto 1 milione 581 mila spettatori medi complessivi in Total Audience (Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go), con il 9% di share TV e 2 milioni 276 mila spettatori unici (questo dato non include le visioni su Sky Go). Si tratta del secondo miglior ascolto stagionale su Sky per un match di Serie A dopo Inter-Juventus.