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Dopo la vittoria di sabato contro il Manchester City ai rigori, altra amichevole di prestigio per l'Inter di Cristian Chivu: a Perth va in scena il derby contro il nuovo Milan di Ruben Amorim, fischio d'inizio alle ore 13 italiane.

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Come titolari il tecnico romeno conferma 9/11 i titolari dell'ultima amichevole: in difesa con Pavard e Bisseck c'è però Bastoni, mentre a centrocampo gioca Zielinski con Barella e Stankovic. Davanti Esposito e Idrissou, sugli esterni Diouf e Dimarco.

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Le formazioni ufficiali:

MILAN (3-4-2-1): 96 Torriani; 31 Pavlovic, 46 Gabbia, 23 Tomori; 80 Musah, 8 Loftus Cheek, 19 Fofana, 33 Bartesaghi; 21 Chukwueze, 70 Cissé; 73 Camarda. A disposizione: 37 Pittarella, 41 Bouyer, 2 Estupinian, 5 De Winter, 9 Ramos, 10 Leao, 13 Diawara, 14 Modric, 18 Nkunku, 28 Comotto, 30 Jashari, 35 Vladimirov, 42 Terracciano, 56 Saelemaekers. Allenatore: Ruben Amorim.

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 52 Iddrissou, 94 Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 60 Farronato, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 48 Mosconi, 53 Lavelli, 54 Marello, 56 Maye, 58 Topalovic. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Lachlan Keevers. Assistenti: Ashley Beech.am - Astro Sakalis Quarto ufficiale: Shane Skinner.