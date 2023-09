CdS – Milan, se Giroud non recupera è pronto Jovic: già 2 i gol segnati all’Inter

L'attaccante serbo, ultimo arrivato in casa rossonera, potrebbe giocare il derby in caso di forfait del francese

Si avvicina il giorno del derby di Milano, in programma sabato a San Siro. In casa Milan si valutano le condizioni fisiche di Giroud, tornato in anticipo dal ritiro della Francia per un problema alla caviglia. In casa di assenza, al suo posto giocherà Luka Jovic, l'ultimo arrivato a Milanello.