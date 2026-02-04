Divieto trasferte Inter, Visnadi: “Lo Stato arriva prima dello Sport. Oggi…”

"Lo Stato è arrivato prima dello Sport e ha fermato le trasferte dei tifosi dell’Inter fino al 23 marzo", scrive Visnadi

Matteo Pifferi Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 11:46)

Gianni Visnadi è intervenuto su il Giornale per parlare di Inter, dal divieto della trasferta per i tifosi fino alle probabili scelte di Chivu contro il Torino in Coppa Italia:

"Lo Stato è arrivato prima dello Sport e ha fermato le trasferte dei tifosi dell’Inter fino al 23 marzo. Lo ha deciso l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero degli Interni, che si era riunito lunedì, un giorno in anticipo rispetto al tradizionale appuntamento del martedì, per la particolare gravità di quanto accaduto domenica a Cremona e per l’enfasi che il petardo scagliato contro Audero aveva suscitato. Oggi, in ritardo rispetto al solito perché la giornata di campionato si è chiusa solo ieri sera, il Giudice Sportivo prenderà i suoi provvedimenti (si presume una forte ammenda).

Niente trasferta quindi per i tifosi dell’Inter contro Sassuolo (domenica), Lecce (21 febbraio) e Fiorentina (22 marzo). “Salvato” il derby (8 marzo, da stabilire se in anticipo), che si gioca in casa del Milan, in quanto non c’è “trasferimento”, anche se in realtà la punizione arriva per un evento avvenuto all’interno di uno stadio e non in viaggio, come invece nelle due settimane precedenti per gli incidenti scatenati dalle tifoserie di Roma e Fiorentina e quelle di Napoli e Lazio, che si sono scontrati in autostrada, eventi considerati più gravi e con il coinvolgimento di più persone, da qui il divieto alle trasferte fino a fine campionato.

Nel frattempo è stato individuato e arrestato in flagranza differita il tifoso che ha lanciato il petardo contro Audero. Si tratta di un ultras 19enne, appartenente al gruppo dei Viking. Rimane in ospedale invece il 40enne iscritto all’Inter Club San Marino che si è ferito gravemente a una mano, mentre stava preparando un altro gesto teppistico.

Non a San Siro (ormai olimpico), ma a Monza stasera l’Inter affronta il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. Ampio turnover per Chivu, che proverà a passare il turno, col minimo impatto possibile sui titolari. Dentro quindi Pep Martinez, De Vrij, Diouf, Frattesi, Carlos Augusto, Bonny (con Thuram). Rigori in caso di parità al 90’. Chi vince avrà la doppia semifinale con Napoli o Como. Due partite non banali, con tutto ciò che si porterebbero dietro".