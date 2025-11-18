FC Inter 1908
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della brutta prestazione dell'Italia contro la Norvegia
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della brutta prestazione dell'Italia contro la Norvegia:

"Del derby se ne sono ricordati in tanti con l'Italia, è stato il primo pensiero di tutti i giocatori in campo nel secondo tempo e questa forse è la cosa più dolorosa. Abbiamo un atteggiamento contro vento, ma non riusciamo a capirla. Bastoni, il suo storico in Nazionale è inquietante. Un conto è difendere a tre nell'Inter un conto nell'Italia. Cambia da impostazione a impostazione. Due partite con la Norvegia di Bastoni sono da mani nei capelli". 

