Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della brutta prestazione dell'Italia contro la Norvegia:
Pastore: “Nel secondo tempo in molti hanno pensato al derby. Bastoni inquietante in Nazionale”
"Del derby se ne sono ricordati in tanti con l'Italia, è stato il primo pensiero di tutti i giocatori in campo nel secondo tempo e questa forse è la cosa più dolorosa. Abbiamo un atteggiamento contro vento, ma non riusciamo a capirla. Bastoni, il suo storico in Nazionale è inquietante. Un conto è difendere a tre nell'Inter un conto nell'Italia. Cambia da impostazione a impostazione. Due partite con la Norvegia di Bastoni sono da mani nei capelli".
