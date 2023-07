Milinkovic, via a zero tra un anno? “Nessuna offerta sopra i 30 mln alla Lazio. Lotito…”

"Se anche ci fossero stati dei contatti, non sono sfociati in un interesse concreto per il centrocampista serbo, sotto contratto con la Lazio sino al 30 giugno 2023. Non prolungherà l’accordo con Lotito, forse andrà a scadenza, ma la notizia è un’altra e bisogna cominciare a prenderne atto, conservando l’abituale prudenza che si usa trattando l’argomento mercato. Sul tavolo di Villa San Sebastiano non sono arrivate proposte nemmeno vicine ai 30-40 milioni ipotizzati da Lotito per l’eventuale cessione e se qualcuno immagina di presentarsi alla fine di agosto, con una proposta al ribasso, troverà un muro", spiega il Corriere dello Sport che, di fatto, apre alla possibilità che Milinkovic-Savic lasci la Lazio a parametro zero tra un anno.