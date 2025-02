Minotti: “Inter troppo brutta per essere vera a Firenze, sono sicuro che…”

Lorenzo Minotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Inter dopo il KO con la Fiorentina

"Mi aspetto una reazione di tutta l'Inter, è stata troppo brutta per essere vera. Difficile trovare una causa o un colpevole, una giornata storta con approccio sbagliato. L'Inter sembrava svuotata mentalmente. Calhanoglu crescerà, veniva da un infortunio ma è troppo importante. Verrà fuori l'orgoglio dell'Inter, ha tanti campioni, non c'è occasione migliore per reagire alla sconfitta affrontando la stessa squadra"